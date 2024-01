Calciomercato Palermo, GdS: “Rosanero scelgono la linea Verde. Padova, c’è Valente”

Al contrario di quanto riportato da altre testate, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea come la trattativa tra Daniele Verde, il Palermo e lo Spezia sia cosa fatta. Decide, dunque, Daniele con il suo entourage. Rifiutate Cagliari e Karagumruk. L'ex calciatore, tra le altre, di Roma e Frosinone, a breve dovrebbe vestire rosanero e mettere nero su bianco un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante per i prossimi anni, da definire e ufficializzare quanti. In programma anche le visite mediche, che in questa settimana dovrebbero essere svolte. Di conseguenza, Giuseppe Caso dovrebbe diventare una pista definitivamente chiusa, con il giocatore che cerca una destinazione in massima serie e la Cremonese alla porta. Verde, in seno alla rosa di Eugenio Corini, andrà ad occupare lo slot prossimo dall'essere lasciato vuoto di Nicola Valente, diretto al Padova nel girone A di Lega Pro, dove i biancoscudati si stanno giocando il campionato con il Mantova. In conclusione, neanche la doppietta segnata al Pisa dall'attaccante napoletano cambierà le sorti del suo futuro, che a differenza del prossimo collega Soleri, cambierà casacca nonostante l'ebrezza dei gol pesanti e decisivi. Seguiranno aggiornamenti.