Palermo, rebus Verde: lo Spezia blocca l’affare, sarà braccio di ferro. L’ex Roma…

Il Palermo sembrava ad un passo dall'ultimare la terza operazione in entrata della sessione invernale di calciomercato. Daniele Verde sarebbe dovuto essere il primo rinforzo del reparto offensivo rosanero, con il calciatore pronto a lasciare lo Spezia già a gennaio con la formula del prestito oneroso (centomila euro) con diritto di riscatto fissato a novecentomila euro. Visite mediche fissate per la giornata di lunedì, seguite dalla firma del contratto che lo avrebbe legato al club di viale del Fante per i prossimi tre anni. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla redazione di "TuttoMercatoWeb", il club ligure avrebbe comunicato al Palermo di aver interrotto la trattativa dopo la doppietta siglata nella giornata di ieri dallo stesso attaccante.

Un affare, dunque, particolarmente complicato, complici anche le diverse defezioni che sta fronteggiando il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo. "Abbiamo qualche difficoltà, anche numerica. Credo che se lui dovesse restare sarà questo Verde qui, perché è un ragazzo di una serietà unica. Se dovesse andare, io posso soltanto ringraziarlo. Non mi ha mai detto che andrà via. Era felice per i gol che ha fatto, non abbiamo parlato di altre cose", le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore al termine della gara contro il Pisa. Nonostante le parole di rito, la volontà di Verde resterebbe quella di approdare alla corte di Eugenio Corini e non avrebbe intenzione di restare a La Spezia. Pertanto, tra il Palermo e la dirigenza dello Spezia si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro. Seguiranno aggiornamenti...