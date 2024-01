Palermo, La Repubblica: “Dal centrocampo la spinta ai rosanero, Ranocchia da A”

"Dal centrocampo la spinta ai rosanero: Segre gol e Ranocchia in copertina". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla prestazione offerta dai rosanero al "Ceravolo" di Catanzaro . "La corsa e le coperture di Claudio Gomes, la grinta e i gol di Jacopo Segre, e la qualità di un’altra categoria del nuovo arrivato Filippo Ranocchia. Se c’è un elemento nella crescita del Palermo è nel nuovo centrocampo di Eugenio Corini. La partita contro il Catanzaro che si lascia dietro tanti rimpianti, perché se c’era una squadra che poteva vincere era quella rosanero, ha dato un’altra indicazione positiva sul reparto che più di tutti quest’anno ha dato prova di discontinuità e ha cambiato sempre interpreti. Il nuovo corso del Palermo ha tolto ogni dubbio su quali siano le pedine di cui questa squadra non può fare a meno", si legge.

La prima è Segre, protagonista assoluto di questa prima parte di stagione con sei gol (di cui cinque di testa) all'attivo e due assist. Titolare inamovibile è anche Gomes, schermo davanti la difesa. "Non avrà il lancio di Leo Stulac, ma in quanto a dinamismo, velocità di uscita della palla, recupero di palloni e senso della posizione in mezzo al campo, il francese è un giocatore che potrebbe giocare in un’altra categoria". Ottima la verticalizzazione sprecata da Soleri proprio in occasione della sfida andata in scena venerdì sera. "Eppure la partita del 'Ceravolo' ha dato un’altra indicazione, che potrebbe essere la svolta tattica", prosegue il noto quotidiano. Ovvero il debutto del neo-acquisto Ranocchia: un "giocatore da Serie A, che ha la personalità e le proprietà tecniche che mancavano per fare compiere ai rosanero il salto di qualità". L'ex Empoli si è subito imposto con personalità, con interessanti inserimenti sulla trequarti, andando addirittura a fare la punta in alcuni frangenti di gara.