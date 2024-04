Palermo, GdS: “Playoff da blindare, a partire dalla sfida con la Sampdoria”

Quattro gare si giocheranno al Barbera e tre in trasferta, sul cammino tante trappole. A chi sarà al timone restano sette partite per invertire la rotta del Palermo.

Il Palermo si prepara per i play-off, con sette partite rimanenti per migliorare la sua posizione. Nonostante le recenti prestazioni deludenti, la situazione non sembra irrimediabile, considerando anche il rallentamento delle squadre avversarie. Il prossimo sabato il club rosanero affronterà la Sampdoria, che si trova al settimo posto e ha vinto le ultime quattro partite. Dopo questa partita, il Palermo giocherà tre partite in trasferta, di cui la prima sarà contro il Cosenza. In casa, invece, la compagine di Viale del Fante disputerà quattro partite, tra cui quella contro la squadra di Pirlo. Il campionato si concluderà con una partita contro il Sudtirol a Bolzano. Questo il tema dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia.