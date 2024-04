Crisi Palermo, Giornale di Sicilia: “Solo quattro esoneri per il City Football Group”

Il City Group, proprietario del Manchester City e di altre 11 squadre di calcio, ha effettuato solo quattro esoneri di allenatori nella sua storia. Solo il Manchester City e il Troyes hanno avuto cambi di allenatore durante la stagione, con due esoneri ciascuno. Roberto Mancini subentrò a Mark Hughes al Manchester e vinse lo scudetto nel 2012, ma venne esonerato l'anno successivo dopo aver perso la finale di Fa Cup contro il Wigan. In Francia, gli allenatori esonerati sono stati Batles nel 2021 e Kisnorbo nel 2023. Nel primo caso, la scelta si rivelò vincente con la promozione della squadra nella massima serie francese, mentre nel secondo caso sembra essere stata improduttiva, poiché la squadra si trova in fondo alla classifica, a soli due punti dalla retrocessione in Serie C transalpina.