Sampdoria, Pirlo: “Concentrati sul Palermo, il bello deve ancora venire”

"Bellissima serata, era importante vincere dopo i risultati di oggi e stare aggrappati". Lo ha detto Andrea Pirlo , intervenuto ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo la netta vittoria per 4-1 conquistata contro la Ternana . Il tecnico della Sampdoria , prossimo avversario in campionato del Palermo , ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine ligure in occasione della trentunesima giornata del campionato di Serie B .

"Bella prestazione da parte di tutti, sia chi ha giocato dall'inizio, sia chi è entrato che ha cambiato la partita. Sarebbe stato un peccato rovinare una gara così, dopo il primo tempo potevamo essere in vantaggio di altri gol, ci siamo complicati un po' la vita ma poi siamo stati in grado di ribaltarla. L'atteggiamento è migliorato, l'autostima ci ha permesso di raggiungere questi risultati, dobbiamo ricordare da dove siamo partiti. Non dobbiamo perdere l'umiltà che è quella che ci ha permesso di raggiungere la zona playoff. Rimaniamo concentrati, sereni, non abbiamo fatto ancora niente: il bello deve ancora venire. Hanno giocato tutti bene. I tifosi? Sono sempre vicino a noi, anche in mezzo a tante difficoltà. E' uno spettacolo giocare a Marassi, abbiamo sempre una spinta in più e finalmente gli stiamo regalando qualche soddisfazione. Non possiamo abbassare la guardia, è il momento nostro: ora ripartiamo e pensiamo al Palermo", ha concluso Pirlo.