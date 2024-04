Palermo, GdS: “Corini ai titoli di coda, ma il successore ancora manca”

Il Palermo è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver esonerato virtualmente Eugenio Corini. Dopo la brutta sconfitta contro il Pisa, la società ha iniziato a valutare diverse opzioni per risollevare la squadra. Fabio Grosso sembra essere il candidato più interessante, considerando la sua esperienza nella Serie B e il suo legame con alcuni giocatori del club di Viale del Fante. Tuttavia, l'ex Lione e Frosinone tra le altre sta ancora valutando se accettare l'offerta o aspettare la fine della stagione per iniziare un nuovo progetto. Nel frattempo, la situazione di Corini sembra definita, ma non si può escludere nulla. La società sta valutando anche altri allenatori, come Marco Giampaolo e Leonardo Semplici. La decisione finale verrà presa in Inghilterra, dove la dirigenza del Palermo sta cercando di convincere Grosso a prendere le redini della squadra. Questa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.