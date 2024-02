Palermo, GdS: “Per Corini secondo tempo decisivo, rosanero primi per gol segnati”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia un trend interessante del Palermo: la squadra si dimostra particolarmente efficace nel secondo tempo delle partite. A Piacenza, dopo un primo tempo in sofferenza, i rosanero hanno tirato fuori la grinta e hanno ribaltato il risultato con due splendidi gol nella ripresa. Un copione simile si era già visto a Catanzaro, con il pareggio di Segre a inizio secondo tempo. La capacità di reagire e di determinare il risultato nella seconda metà della gara è un segno di forza mentale e di carattere. La squadra non molla mai e crede fino in fondo nelle sue possibilità. Nelle ultime 4 partite, ben 7 dei 10 gol del Palermo sono arrivati nel secondo tempo, con una media del 70% delle realizzazioni totali. In una speciale classifica dei gol segnati dal 46' al 90', i rosanero si posizionano al secondo posto con 20 gol, a solo 4 lunghezze dal Venezia. Considerando anche i minuti di recupero, il Palermo sale addirittura al primo posto con 28 gol, contro i 26 del Venezia. La capacità di segnare con frequenza nella seconda metà della gara rappresenta un'arma in più per il Palermo, che può contare su una squadra tenace e capace di ribaltare le sorti del match. Con questa forza mentale e questo rendimento offensivo, la banda Corini ha tutte le carte in regola per continuare a scalare la classifica e raggiungere traguardi importanti.