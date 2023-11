Palermo, Gds: “No rivoluzioni, City Group blinda Corini. Scenari diversi solo se…”

La crisi del Palermo è oggetto di un approfondimento pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Nonostante la vertiginosa parabola discendente dell'ultimo mese, con il Palermo che ha racimolato appena quattro punti in cinque gare, uscendo tre volte sconfitto dal rettangolo verde e facendo registrare prestazioni a dir poco opache, il City football Group ha confermato la fiducia al tecnico, Eugenio Corini. Scelta impopolare, in ragione di una contestazione fragorosa e trasversale di una larga maggioranza della tifoseria nei confronti dell'allenatore di Bagnolo Mella, ma perfettamente conforme a metodologia gestionale e modus operandi della holding azionista di maggioranza del club di viale del Fante. Il noto quotidiano regionale rimarca la filosofia del CFG, imperniata su valutazioni oggettive a medio -lungo termine, decisiva nella fattispecie anche la posizione di classifica attuale che vede la compagine di Corini comunque terza, quindi in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. L'avvicendamento in panchina non viene reputato soluzione funzionale ad uscire dal momento negativo, impasse che la società attribuisce più ad aspetti mentali e psicologici che non a criticità di natura tecnica o atletica. L'esonero del tecnico non è mai stato preso in considerazione, anzi la volontà è quella di fare squadra e quadrato attorno al tecnico per uscire dalla crisi. Chiaramente adesso ogni eventuale passo falso avrà un peso doppio ed il margine di errore si riduce al minimo, sia per Corini sia per la squadra. C'è il rischio che contestazione e malcontento riemergano con veemenza alla prossima sconfitta o prestazione negativa. Il City Football Group resta convinto che Corini sia l'uomo giusto per proseguire il percorso intrapreso, soltanto un eventuale presa d'atto di mancanza di connessione, fiducia e sintonia tra la squadra ed il tecnico di Bagnolo Mella potrebbe cambiare gli scenari in prospettiva futura.