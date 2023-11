Serie B, Martorelli: “Rosa Palermo non fa pensare a voli pindarici. Tre ds top…”

Palermo che si lecca le ferite dopo un mese calcisticamente da incubo.Tre sconfitte nelle ultime quattro sfide ed un'involuzione preoccupante sotto il profilo prestazionale e mentale per la formazione guidata da Eugenio Corini, tecnico sempre più contestato da una larghissima fetta della tifoseria. Il brodino della vittoria nel recupero della seconda giornata contro il Brescia ha attenuato soltanto sul piano numerico l'incedere di una crisi inconfutabile. L'agente ed operatore di mercato Giocondo Martorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di TMW proprio in merito all'attuale campionato di Serie B.

“Il Palermo a livello di organico non è tale da poter pensare chissà a quale volo pindarico. “Lo Spezia per organico e aspettative non sta rendendo. La sconfitta a Lecco però ridimensiona un po’ anche il Parma. Spezia e Sampdoria hanno disatteso le aspettative. Dovrebbero essere invece messe in risalto le qualità dei direttori che con pochi soldi riescono a costruire squadre di livello. Rispetto e ammiro quei dirigenti che conoscono la categoria e vanno a prendere calciatori di livello. Penso a Paolo Bravo del SudTirol e Stefano Marchetti del Cittadella così come Roberto Gemmi del Cosenza".