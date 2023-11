Palermo, Tedesco: “Cittadella non ha rubato nulla. Futuro Corini e City Group…”

Le dichiarazioni di Giacomo Tedesco, ex calciatore del Palermo, sul momento di crisi della squadra guidata da Eugenio Corini in panchina.

⚽️

Parola a Giacomo Tedesco. L'ex calciatore del Palermo - ai microfoni di TMW RADIO - ha commentato il momento di crisi nera della compagine di Eugenio Corini, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite di Serie B.

Che idea si è fatto sul Palermo?

“È in crisi di risultati casalinghi. Non è un periodo favorevole. È un momento che il mister e la società devono superare. Il morale è un po’ giù perché davanti al proprio pubblico non si riesce a fare quello che si fa in trasferta”.

Sulla sconfitta contro il Cittadella?

“Il Cittadella non ha rubato nulla. Nei minuti di recupero ci hanno provato di più a differenza del Palermo che si stava accontentando del punto. Non si capisce il perché davanti al proprio pubblico non si fa di più”.

Sulla posizione di Corini?

“Corini è stato anche calciatore al Palermo dove ha fatto molto bene. Ci si aspetta di più, non so che cosa non va, solo mister e società sanno dove intervenire. La società, visto che è inglese, dà molto tempo al mister. Loro cercano di dare tempo per far uscire le qualità del gruppo. Corini ha la fiducia piena della società”.

Sui tanti infortuni muscolari?

"Bisogna capire se va cambiato il tipo di lavoro. Deve essere bravo il preparato a capire se va alleggerito il lavoro. Io ho cambiato molti preparatori e ognuno ha le sue idee”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.