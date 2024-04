Palermo, Gds: “Ko choc a Pisa, rosa senza gioco né anima. Umiliazioni in serie…”

Ancora un flop clamoroso. Palermo nel vortice di una crisi che appare irreversibile. Una squadra che si aggroviglia su una cronica fragilità psicologica e caratteriale, un evidente smarrimento sotto il profilo tattico ed una vulnerabilità in fase difensiva a cui non sembra esserci soluzione. Corini, al netto di tempo e fiducia incondizionata concessagli dal club e buoni propositi della vigilia sistematicamente sconfessati dai riscontri sul campo, non riesce ad invertire il trend. Score impietoso con quattro punti nelle ultime sei partite, quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide ed un passivo roboante di sedici gol al passivo da Cremona a Pisa. Anche ieri una sconfitta cocente, con una rimonta subita da situazione di doppio vantaggio e quattro reti subite in una frazione di gioco. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza il momento di estrema criticità, definendo una vera e propria umiliazione calcistica la performance della formazione rosanero all'Arena Garibaldi. Il noto quotidiano regionale sottolinea come la squadra di Corini abbia confermato di non avere al momento né un gioco né un anima e si aggrappi esclusivamente ad iniziative individuali. Anche conquistare una posizione i pregio in chiave playoff pare ormai un'impresa, Catanzaro che stacca i rosa e si porta al quinto posto in solitaria, Brescia e Sampdoria che sono in ascesa e puntano i rosanero in classifica. Blucerchiati che faranno visita a Brunori e compagni al Barbera sabato prossimo, con ambiente e tifoseria in pieno sconforto dopo l'ennesimo ko choc a Pisa. Primo tempo decente e ripresa sconcertante per arrendevolezza e svarioni difensivi, con il Palermo che ha subito una vera e propria imbarcata dalla squadra di Aquilani senza riuscire mai a rendersi pericolosa dalle parti di Loria nei secondi quarantacinque minuti. La posizione di Corini è sempre più in bilico a sette giornate dal termine della regular season.