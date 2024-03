VIDEO, Corini verso Pisa-Palermo: guarda la conferenza stampa integrale

Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, preceduta dalla sconfitta rimediata fra le mura del "Renzo Barbera" contro il Venezia, il Palermo si appresta ad affrontare il Pisa nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma lunedì 1 aprile, alle ore 15:00, allo Stadio "Arena Garibaldi". All'antivigilia della gara, come di consueto, il tecnico Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dall'allenatore del Palermo: dalle prestazioni offerte di recente dalla compagine siciliana, che occupa il quinto posto in classifica, agli obiettivi in vista del rush finale. Di seguito, il video integrale pubblicato dal club di viale del Fante.