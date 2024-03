Palermo, Gds: “Fase difensiva in tilt, numeri lontani dalle big. I gol subiti…”

Difesa da incubo. Fragilità e caos della fase difensiva rosanero sono state tra le principali cause delle tre sconfitte nelle ultime quattro giornate che hanno tarpato le ali al Palermo di Corini. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia focalizza il rendimento lacunoso della retroguardia rosanero, evidenziando una mancanza di compattezza, equilibrio ed attenzione in fase di non possesso che chiama in causa tutti i reparti oltre ovviamente al tecnico. Numeri e confronti con le dirette concorrenti sono in tal senso impietosi ed eloquenti. I quarantuno gol subito da Pigliacelli in trenta partite sono decisamente troppi per nutrire ambizioni di primo piano nella zona nobile della graduatoria. Tra le prime sei del torneo cadetto in classifica, il Palermo è quella che ha la difesa peggiore. Trnta reti al passivo per la capolista Parma, trentacinque per il Venezia di Vanoli, appena ventiquattro per l Cremonese di Stroppa, trentatré per il Como. In assoluto il Palermo è la quinta peggiore retroguardia del torneo cadetto. Gol subiti dalla compagine di Corini in tutte le maniere, errori dei singoli, topiche di reparto, cattive letture o vizi di posizionamento, disarticolati su ripartenza avversaria, a difesa schierata su cross dall'esterno o palla inattiva, su tiro dalla media distanza senza adeguata pressione e schermatura. Il quotidiano cartaceo fa un parallelismo sui gol di Pohjanpalo, quello del raddoppio, e la rete subita da Raimondo in Palermo-Ternana. Dinamiche quasi analoghe ed evitabili entrambe, rinvio dal fondo spizzata di testa dell'avversario per il terminale offensivo senza che nessuno sia pronto e reattivo nel coprire la profondità al giocatore che si presenta solo davanti a Pigliacelli. Una fase difensiva totalmente in tilt su cui Corini dovrà lavorare forte durante la sosta, sia sul piano mentale sia sul profilo squisitamente tecnico-tattico.