Caracciolo dopo Como-Pisa 3-1: “Testa al Palermo per tornare in carreggiata”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Pisa in vista della sfida contro la squadra di Corini, in programma all'Arena Garibaldi dopo la sosta.

"Diciamo che ci tenevamo a fare un altro tipo di partita, purtroppo siamo venuti meno in fase di approccio". Lo ha detto Antonio Caracciolo, come riportato da "PisaNews". Il difensore del Pisa, prossimo avversario in campionato del Palermo di Eugenio Corini dopo la sosta, ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Alberto Aquilani contro il Como: gli uomini di Roberts e Fabregas hanno battuto la compagine toscana per 3-1 alla luce delle reti siglate da Gabrielloni, Bellemo e Cutrone; per il Pisa a segno Barbieri per il momentaneo 2-1.