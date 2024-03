Corriere dello Sport: “Palermo-Corini, game over. Il tecnico ormai a termine”

L'allenatore resterà alla guida dei rosanero fino al termine della stagione, ma il contratto in scadenza non sarà rinnovato.

"Game over. La pesante sconfitta interna contro il Venezia incanala il percorso del Palermo verso due binari paralleli. C’è una stagione che non è ancora compromessa e nella quale i rosanero proveranno a raggiungere il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff ma c’è anche un altro dato che non può essere ignorato: il ciclo targato Corini, in ogni caso, volge al termine nonostante la fiducia che l’allenatore continua a ricevere da una proprietà che non si lascia condizionare dall’onda emozionale di una sconfitta". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sul futuro di Eugenio Corini.