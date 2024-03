Palermo, Gds: “Corini non rischia, messaggio alla squadra. Nuovo modulo e playoff…”

Palermo in piena crisi ma Corini non è in discussione per la società: sosta provvidenziale per provare a trovare rimedi, soluzioni ed una svolta in vista del rush finale che porta ai playoff

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul momento estremamente critico della formazione di Eugenio Corini. Brunori e compagni hanno fatto registrare una brusca involuzione a partire dalla ripresa del big match giocato alo Zini di Cremona. Tre ko nelle ultime quattro per la compagine rosanero, i cocenti flop contro Ternana e Brescia, il brodino insipido ma provvidenziale di Lecco, la lezione impartita al Barbera dal Venezia di Vanoli che chiude il discorso promozione diretta per i siciliani. Lo stop del campionato arriva quanto mai opportuno, Palermo che avrà adesso quindici giorni per guardarsi dentro e ricomporre i cocci in vista dei playoff che vanno comunque giocati al massimo ed onorati, in primis per rispetto nei confronti di quei tifosi che garantiscono passione, sostegno ed affluenza al Barbera ed in ogni stadio italiano. Il noto quotidiano cartaceo evidenzia come la situazione sia molto pesante, ma Corini non sia minimamente in discussione da parte della società. Un messaggio chiaro anche per i calciatori: da questa situazione complicata si deve provare ad uscire restando tutti insieme. Nonostante l'atmosfera pare tornata quella relativa ai mesi di ottobre e novembre scorsi, con Corini sempre più sopportato dalla piazza. Il tecnico dovrà ripartire dalla fase difensiva, estremamente caotica e vulnerabile. Ai playoff senza solidità nel pacchetto arretrato non si va da nessuna parte. Corini vaglia anche un cambio di modulo, poiché questa squadra pare non avere la condizione atletica per reggere con soli due interni in zona nevralgica, bisognerà ritrovare sintonia tra tecnico e calciatori per risalire qualche posizione in classifica, evitare il turno preliminare e provare almeno a giocarsi al massimo le proprie chances nei playoff.