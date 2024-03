Palermo, GdS: “Col Venezia il punto più basso, ma la linea del City Group non cambia”

Eugenio Corini resterà alla guida dei rosanero fino a giugno, poi "il Palermo ripartirà da zero con un nuovo progetto, sia esso in A o in B".

Mediagol ⚽️ 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 10:33)

La linea del City Group non cambia: anche dopo la disfatta contro il Venezia, Eugenio Corini resterà alla guida della prima squadra fino al termine della stagione. "La promozione diretta ormai si vede con il binocolo, la squadra prosegue nelle difficoltà a rialzare la testa nei momenti emotivamente più duri e il pubblico ha esternato una volta di più i malumori nei confronti dell’allenatore, ma la linea del City Group non cambia di una virgola: si continua con Corini fino a fine stagione con l’auspicio di salvare il salvabile, poi a fine anno le parti si separeranno e il Palermo ripartirà da zero con un nuovo progetto, sia esso in A o in B", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo.

La decisione nonostante la contestazione da parte dei tifosi presenti allo Stadio "Renzo Barbera" in occasione della sfida contro la squadra di Paolo Vanoli, ovvero "il punto più basso dall’avvento della proprietà di Manchester". Mai in un anno e mezzo, infatti, i rosanero avevano perso così nettamente fra le mura amiche, mai erano arrivati fischi già al termine del primo tempo, mai si erano sentiti applausi così convinti nei confronti di un avversario come Pohjanpalo. "Un insieme di fattori che però non sembrano trovare riscontro negli uffici del CFG: l’avvicendamento in panchina, con buona pace di uno stadio che quasi per intero ha chiesto al tecnico di andarsene con cori e fischi, non è un’opzione sul tavolo", si legge.

Una crisi molto più profonda rispetto alla precedente, poiché arriva in un momento topico della stagione. Con sole otto partite da giocare la promozione diretta sembra ormai sfumata, "ma anche per terzo e quarto posto servirebbe un autentico miracolo: il Palermo fragile e quasi arrendevole visto contro il Venezia (ma anche in precedenza con Ternana e Brescia) non sembra avere gli strumenti tecnici, atletici ed emotivi per compierlo", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.