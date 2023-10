Palermo, Gds: “Entusiasmo alle stelle! Tremila tifosi rosa al Braglia di Modena”

Palermo che vola in classifica e consolida il secondo posto alle spalle della capolista Parma. Ducali che hanno disputato un agara in più rispetto alla formazione di Corini, che deve recuperare ancora il match interno della seconda giornata in programma al Barbera contro il Brescia. Sfida con le rondinelle che si disputerà presso l'impianto di viale del Fante il prossimo otto novembre. Uno score eccellente quello fatto registrare fin qui da Brunori e compagni: sedici punti in sette gare, dodici gol realizzati e quattro subiti, tre vittorie in trasferta su quattro match lontano dal Barbera, una crescita costante in termini di solidità, compattezza e consapevolezza nei propri mezzi. L'esplosione di gioia di Corini al termine della vittoriosa ed intensa sfida contro il Sudtirol di Bisoli fa l paio con quella dei venticinquemila tifosi che hanno gremito gli spalti del Barbera in occasione del match contro l'ostica compagine altoatesina. Il Palermo viaggia ad altissima velocità di crociera, in linea cn l'obiettivo di prefissato alla vigilia della stagione, ovvero competere per la promozione in Serie A. Parallelamente alle ambizioni ed ai punti in classifica, si alimentano anche sogni ed entusiasmo dei tifosi rosanero. Come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, si prepara un maxi esodo dei sostenitori del Palermo a Modena, al fine di garantire passione e supporto ai calciatori di Corini in un altro snodo focale e probante di questo inizio di campionato. L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive non ha posto alcuna limitazione ed in poche ore sono stati venduti tutti i millequattrocento tagliandi originariamente destinati ai tifosi rosa nel Settore A della curva ospiti del Braglia. Club emiliano che ha quindi deciso di riservare anche il settore B della stessa zona dello stadio ai supporters del Palermo, ragion per cui ad oggi i tagliandi staccati sono oltre duemilaseicento ed è facile immaginare che con quelli rimasti a disposizione si superi ampiamente quota tremila. Ovviamente grande attesa per la gara d'alta quota del torneo cadetto anche tra i tifosi di casa: nonostante il ko interno contro il Venezia nell'ultimo turno di campionato, l'avvio di stagione della squadra di Bianco è stato molto positivo e ben oltre le aspettative. Canarini che potranno contare sull'apporto ed il calore dei tifosi di casa e sfida tra Modena e Palermo che si preannuncia suggestiva ed interessante anche sugli spalti oltre che sul rettangolo verde.