Palermo, Gds: “Intervallo vitamina per i rosa. Corini e i gol nel secondo tempo…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia, attraverso l'analisi di alcuni interessanti dati statistici, sottolinea un plus significativo che ha caratterizzato l'avvio di stagione del Palermo di Corini. Rosanero capaci di trovare risorse tecniche, mentali e nervose utili a risolvere nei secondi tempi, spesso proprio negli ultimi minuti del match, gare equilibrate, intense e spigolose, decidendole a proprio favore e conquistando l'intera posta in palio. Nelle ultime quattro gare, due successi pesantissimi sono arrivati a fil di cronometro: quello del Del Duca di Ascoli griffato dalla zampata di Mancuso in pieno extra time, e l'ultimo al fotofinish contro il Sudtirol di Bisoli con la torsione aerea di Aurelio che ha fatto esplodere di gioia Corini ed il pubblico di fede rosanero che ha gremito gli spalti del Renzo Barbera. Palermo che, insieme a Parma e Sudtirol, è la squadra che ha segnato più gol nella ripresa dell'intero torneo cadetto. Siciliani, ducali ed altoatesini hanno gonfiato la rete avversaria ben nove volte dopo l'intervallo, segue l'Ascoli di Viali con otto realizzazioni nei secondi quarantacinque minuti. Solo due i gol subiti dai rosanero nella seconda frazione di gioco ( pari momentaneo di Lanini a Reggio Emilia e prodezza balistica decisiva di Canotto in Palermo-Cosenza) che proprio nella fase topica di numerosi match sono stati capaci di andare in rete e far male all'avversario. Segre e Soleri hanno ristabilito le distanze al Mapei Stadium contro la Reggiana, Brunori ha chiuso la sfida del Penzo di Venezia completando la sua tripletta con due gol nella ripresa, Ceccaroni ed Aurelio hanno ribaltato il match contro il Sudtirol che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla magia di Riccardo Ciervo dalla media distanza. Senza contare le reti di Stulac e Di Francesco che avevano arrotondato il punteggio nella vittoriosa sfida interna contro la Feralpisalò. Interazione di Corini e risposta motivazionale della squadra dopo l'intervallo sembrano funzionare, dando risposte inequivocabili e concrete sul rettangolo verde alla ripresa del gioco, con il Palermo in grado di indirizzare e far sue le partite capitalizzando al massimo i secondi tempi. Altro valore aggiunto, tra i tanti alla base dell'ottimo primo scorcio di campionato della squadra di Corini, di un Palermo che viaggia speditamente e si colloca legittimamente nelle zone alte della classifica, legittimando le ambizioni palesate di promozione in Serie A.