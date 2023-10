Palermo, Gds: “Gol dalla difesa e squadra di Corini da record! Solo il Newcastle…”

Sedici punti in sette partite disputate, dodici gol fatti e solo quattro incassati, già tre successi esterni ed il secondo posto in classifica con una gara da recuperare. Lo score del Palermo ha i crismi dell'assoluta eccellenza in questo avvio di stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sullo straordinario apporto fornito dal reparto difensivo, al pari degli altri comparti della formazione rosanero, alla causa della compagine guidata da Corini. Non soltanto attenzione, solidità e performance in fase di non possesso, i componenti del reparto difensivo rosanero stanno garantendo un contributo significativo anche in sede di attacco, rendendosi insidiosi sulle palle inattive a favore e prendendosi anche il lusso di gonfiare la rete avversaria. Come sottolinea il noto quotidiano regionale, grazie alle firme di Lucioni, Ceccaroni ed Aurelio, la difesa del Palermo ha realizzato il 25% del computo totale delle reti realizzate dalla squadra. Tre su dodici, per l'esattezza. Dato che conferma l'importanza del concetto di armonia e coralità insito nel calcio di Corini, che implica e prevede la compartecipazione di tutti gli effettivi ad entrambe le fasi di gioco, al netto di specifici ruoli e competenze nella zona di campo di pertinenza. Il dato raggiunto all'ottava giornata di Serie B, in realtà il Palermo di match ne ha fin qui giocati solo sette, con dieci calciatori già finiti sul tabellino dei marcatori, è estremamente esplicativo. L'anno scorso i gol portati in dote dalla retroguardia furono in totale sei, quindi la sensazione è che vi sia ampio margine per fare meglio nel corso di questa stagione. Il quotidiano cartaceo azzarda un parallelismo statistico con altri campionati: in Serie A soltanto Roma e Napoli hanno messo a referto nove marcatori diversi, mentre nei principali campionati europei solo il Newcastle può vantare, proprio come il Palermo, un numero di distinti marcatori in doppia cifra, ben dieci appunto, tra le squadre che hanno disputato meno di otto gare in campionato.