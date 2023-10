Palermo, Corriere dello Sport: “Corini, esplosione di gioia e feeling coi tifosi…”

Un'esultanza sfrenata e liberatoria. Eugenio Corini, al triplice fischio dell'arbitro che ha sancito il successo sul Sudtirol, ha accantonato il suo proverbiale aplomb, dando sfogo in modo plateale a tutta la sua gioia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come la vittoria della compagine rosanero contro la squadra di Bisoli, al culmine di una partita intensa, vibrante e spigolosa, abbia consolidato il feeling tra tecnico e tifoseria. La compartecipazione emotiva ed il trasporto straordinari mostrati da Corini nel match contro gli altoatesini, con tanto di coinvolgente e trascinante esultanza nel finale, hanno ricordato i tempi in cui il tecnico nativo di Bagnolo Mella, da calciatore, capitano e leader del Palermo dell'era Zamparini, era giocatore simbolo e idolo incontrastato del Renzo Barbera. Una manifestazione di gioia plateale, figlia del peso specifico inestimabile di un risultato che consolida classifica ed ambizioni di vertice della sua squadra e dell'ulteriore sten evolutivo, in termini di autostima e convinzione compiuto dai suoi uomini in questo primo scorcio di stagione. Un Corini formato calciatore, che libera emozioni e sentimenti rivelando il suo grande amore per la causa e rispondendo coi fatti alla accuse di freddezza, distacco e scarsa empatia con il pubblico, rivoltagli spesso da qualche detrattore sui social. Feeling e simbiosi tra squadra, pubblico e tecnico, come sottolineato più volte dallo stesso Corini, possono e devono diventare un plus ed un fattore potenzialmente decisivo per il Palermo, specie nell'ambito di sfide così probanti, vigorose ed equilibrate come quella vinta di misura ed al fotofinish contro il Sudtirol.