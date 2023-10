Palermo, Gazzetta dello Sport: “Cambi vincenti Corini. Sudtirol ok, ma non basta…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza la prestazione del Palermo di Corini contro il Sudtirol di Bisoli, con i rosanero capaci di conquistare in rimonta al Renzo Barbera un successo fondamentale per la classifica e l'autostima. La rosea sottolinea come con fede e pazienza, ma anche con una palese dimostrazione di forza, la squadra di Corini si sia riappropriata di secondo posto e vittoria al Barbera, sbrogliando di fatto una matassa non semplice contro una formazione tattica e solida in fase di non possesso, ma al contempo incisiva e pungente in ripartenza come quella altoatesina. Nel pezzo si evidenzia la buona prestazione della compagine guidata da Bisoli, che stava per ripetere il blitz esterno firmato al Barbera nella scorsa stagione con un match granitico e fisico, impreziosito da spunti tattici e calcistici di rilievo, come il contributo prezioso e dirimente di Lunetta e Ciervo nelle due fasi di gioco. Tuttavia, il Palermo l'ha spuntata, in virtù della scarsa lucidità del Sudtirol nella gestione di alcune propizie situazioni in fase offensiva e dei cambi vincenti varati da Corini. Il tecnico rosa ha fatto la differenza con gli inserimenti nella ripresa di Henderson e Aurelio, rispettivamente assit-man e finalizzatore nell'azione del gol decisivo per i tre punti. Fondamentale anche l'apporto di Mancuso, schierato da Corini nell'undici titolare, bravo a servire a rimorchio Ceccaroni in occasione del gol del pari, l'ex Como è al suo secondo assist consecutivo dopo quello che ha propiziato il tris calato da Brunori sul manto erboso del Penzo di Venezia. Il noto quotidiano sportivo nazionale focalizza anche la differenza di ampiezza e profondità delle due rose, infruttuosi gli8 ingressi di Lonardi, Pecorino e Rover per Bisoli, come fattore determinante nel momento topico di una gara che ha alzato notevolmente i toni agonistici nel finale, con qualche picco di nervosismo sopra le righe non gestito perfettamente dal direttore di gara.