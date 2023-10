Palermo-Sudtirol, Gds: “Grandi squadre fanno così, calcio di Corini non è arcaico…”

L'editoriale pubblicato sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sul percorso del Palermo di Corini dopo l'esaltante successo in rimonta sul Sudtirol. Secondo consecutivo dopo il blitz esterno di Venezia, il quinto nelle ultime sei gare disputate. I segnali positivi già affiorati nelle scorse settimane, secondo il noto quotidiano regionale, si sono definitivamente trasformati in tratti caratterizzanti della grande squadra. Il convincente successo in laguna dopo il ko interno con il Cosenza, con annessa scia di mugugni, era già stata una notevole prova di carattere, forza mentale e compattezza, la vittoria in rimonta contro la squadra di Bisoli è un'ulteriore dose di autostima per la compagine rosanero che sta acquisendo sempre più consapevolezza del proprio valore assoluto. Il Palermo edizione 2023-2024 non è fragile come quello della stagione precedente, non si sfalda alle prime difficoltà, ma ha la capacità di uscire da situazioni scomode ribaltandole a proprio favore, come da manuale della grande squadra in categoria. Segnali inequivocabili che lasciano pensare come possa essere questo l'anno giusto per il ritorno in Serie A. I giocatori andati a segno in queste prime sette gare sono saliti a dieci, grazie alle marcature di Ceccaroni ed Aureliko contro il Sudtirol, dato virtuoso ed eloquente per una squadra che fino al campionato precedente era Brunori dipendente in fase realizzativa, che dimostra come il calcio di Corini non sia poi così arcaico come di dice. Il gioco del Palermo sta sbocciando, grazie anche alla qualità dell'organico costruito in estate dal binomio dirigenziale Rinaudo-Bigon: difficilmente la formazione rosanero avrebbe potuto metabolizzare senza scompensi l'assenza simultanea di tre titolari nel torneo cadetto della scorsa stagione, circostanza possibile adesso in ragione della grande qualità dei calciatori e della notevole competitività della rosa a disposizione di Corini.