Palermo-Sudtirol 0-1: forcing rosa e magia Ciervo, Poluzzi salva su Brunori e Segre

Palermo che arreca il primo pericolo dalle parti di Poluzzi al settimo minuto: ottima transizione di Stulac che innesca il poderoso coast to coast di Di Francesco, destro ribattuto e altra chance di calciare sul prosieguo dell'azione, dribbling insistito dell'ex Lecce che si crea lo spazio ma preferisce il cross alla conclusione. Ancora uno splendido lancio con il contagiri di Stulac sull'attacco alla profondità di Mancuso, l'ex Como non aggancia per un soffio. Forcing asfissiante dei rosa: Brunori gestisce con maestria la sfera in un fazzoletto in the box, dribbling stretto e tirocross velenoso che costringe Poluzzi alla deviazione in corner. Occasione Sudtirol al minuto quindici: Lucioni trova un rimpallo sfortunato, Odogwu croosa teso e Lunetta non arriva per un'inezia a correggere in rete da due passi. Palermo intenso, arrembante ed avvolgente: Brunori calcia bene ma trova il muro altoatesino dopo un buon cross di Mateju. Rosa ancora incessanti: Bella combinazione che sfocia sul versante destro: cross di Di Francesco ed incornata di Segre a lato non di molto. Lo stesso ex Torino becca un cartellino giallo poco dopo, fallo su Lunetta. Ci prova Stulac dal limite dopo una respinta corta su cross di Di Francesco, lo sloveno alza troppo la mira in precaria coordinazione. Mateju, buon la sua prima mezz'ora, sbaglia il dosaggio di un semplice appoggio e costringe Stulac ad un'entrata in ritardo, giallo per il playmaker di Corini. Mancuso e Brunori si cercano e si trovano: bel fraseggio sullo stretto tra le maglie della difesa ospite, il destro del numero sette è smorzato dal muro altoatesino. Prodezza balistica estemporanea di Ciervo: splendido destro a giro dai ventidue metri e palla imparabilmente all'incrocio dei pali. Sudtirol avanti al Barbera. Tait stende Brunori senza troppi complimenti: ammonizione anche per il numero ventuno di Bisoli. Occasionissima per il pari in casa Palermo: splendida combinazione Vasic-Di Francesco-Stulac: cross perfetto per Segre e semirovesciata che diventa assist per la testa di Brunori, Poluzzi si oppone all'incornata centrale del bomber rosa. Il portiere ospite si ripete sul destro di Segre in chiusura di frazione, ospiti avanti all'intervallo.