Palermo, Gazzetta dello Sport: “Rosa 10 e lode, meglio di Roma e Napoli in A…”

Viaggio tra le pieghe delle statistiche del Palermo di Corini. Numeri che dimensionano l'ottimo avvio di stagione della compagine rosanero e ne rivelano al contempo i tratti caratterizzanti. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sui dieci marcatori diversi in queste prime sette partite disputate che hanno messo in evidenza coralità ed indole organica della proposta di gioco rosanero. Un dato che certifica la capacità della squadra di Corini di trovare opzioni e soluzioni differenti e variegate per attaccare e centrare la porta avversaria, riuscendo a risolvere anche partite intense e sul filo dell'equilibrio e sbrogliando matasse tattiche oggettivamente complicate. In Serie B quello del Palermo costituisce al momento un record, solo Parma e Catanzaro cercano di tenere il ritmo di Brunori e compagni con otto calciatori andati a segno, ma entrambe hanno disputato una gara in più rispetto alla formazione guidata da Corini. Il novero di calciatori andati a rete, cospicuo ed eterogeneo, non trova eguali neanche nel campionato di Serie A, dove Roma e Napoli si sono fin qui fermati a nove marcatori nel medesimo numero di match disputati dai rosa. Ovviamente la maggior parte delle segnature del Palermo portano la firma degli attaccanti, ben sette, quindi due segnature dei centrocampisti e tre centri siglati da difensori. Ceccaroni ed Aurelio, autori dei gol decisivi nella vittoria contro il Sudtirol, sono rispettivamente il nono ed kl decimo marcatore del Palermo in questo primo scorcio di campionato, che rappresenta il migliore avvio nell'era dei tre punti tra i principali campionati professionistici. Al pari del Palermo, con dieci marcatori in sette gare giocate, c'è solo il Newcastle in Premier League. Migliorata anche la qualità dei cross, come dimostra il rendimento di Lund e Aurelio, unitamente all'ottimo traversone di Henderson allo scadere della sfida contro il Sudtirol divenuto assist vincente per la prodezza aerea del laterale sinistro romano. Riuscire a conquistare l'intera posta in palio, ribaltare e vincere un match con un avversario solido e quadrato come il Sudtirol, nonostante le pesanti assenze di Insigne, Di Mariano e Valente nel tridente offensivo, dà la misura della qualità del percorso compiuto dal Palermo fin qui. Rosanero di Corini che sis tanno guadagnando sul campo un ruolo da assoluti protagonisti che dovranno essere in grado di mantenere fino alla fine del torneo cadetto.