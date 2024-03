Palermo, GdS: “Difesa horror e squadra senza idee. Rosanero travolti dal Venezia”

Il Palermo subisce una brutta sconfitta contro il Venezia, con una prestazione deludente che porta all'addio alle speranze di promozione diretta. La squadra lascia il campo tra i fischi e i cori feroci contro l'allenatore Corini. Non è la prima volta che succede in questa stagione, ma perdere sei partite in casa è scandaloso considerando il pubblico numeroso e appassionato del Barbera. La differenza tra il club di Viale del Fante e la compagine lagunare è evidente, a prescindere dall'assenza di Ranocchia. La squadra siciliana è in pessime condizioni di forma e può ringraziare il portiere Pigliacelli per aver salvato la porta più volte. I veneti sono stati più forti fisicamente, bravi tecnicamente e organizzati. La squadra del nativo di Bagnolo Mella ha giocato poco e dopo il primo gol del Venezia è scomparso. La ripresa non ha avuto storia e i cambi apportati dal tecnico non hanno sortito effetto. Ora c'è una pausa che potrebbe essere utile, ma sarà difficile risollevarsi, soprattutto per l'allenatore. Questa l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.