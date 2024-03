VIDEO Palermo-Venezia, Corini e Brunori in mixed zone dopo la sconfitta

Un Palermo a dir poco deludente, mentre il Venezia viene trascinato dal talento di Pohjanpalo. Pioggia di fischi per i rosanero ed applausi per i lagunari da parte del pubblico del "Barbera". Il secondo posto diventa sempre più un miraggio per i rosa. Queste le dichiarazioni di Eugenio Corini e Matteo Brunori in mixed zone: