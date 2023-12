Palermo, Gds: “Difesa di Corini in tilt! Errori e dormite in serie. Pigliacelli…”

Palermo che non riesce a trovare la vittoria scacciacrisi. Il pari del Tardini contro la capolista Parma diviene la fiera delle illusioni e dei rimpianti, con la squadra di Corini che, nonostante una prestazione tutt'altro che indimenticabile, era avanti di due gol e si è fatta maldestramente raggiungere dai ducali nei minuti di recupero. Tra le numerose criticità emerse in questi due mesi di blackout generale, spicca la perforabilità del reparto difensivo, lo stesso che nelle prime otto partite appariva quasi un fortino invalicabile. Quattro reti incassate nelle prime otto sfide, ben dodici gol al passivo nei successivi otto match. Crollo in termini di coesione, rendimento, sincronismi e certezze. Errori macroscopici che si reiterano, pesando in maniera decisiva sull'epilogo delle gare di campionato. Anche a Parma, Lucioni e compagni, hanno lasciato particolarmente a desiderare, specie in occasione delle reti del 2-3 e del 3-3. I numeri raccontano di un Palermo schiacciato dalla compagine di Pecchia nella sua area di rigore per l'intero arco del match, l'edizione odierna del Giornale di Sicilia rivisita la sfida del Tardini ed evidenzia questo aspetto: "La squadra di Pecchia ha chiuso con 24 tiri totali contro gli 8 dei rosa, 7 tentativi in porta contro 3 (trasformati in altrettante reti), 10 calci d’angolo contro 1 e 44 cross contro 4: eppure nel primo tempo il sistema difensivo di Corini ha retto molto bene, con il possesso palla dei ducali quasi mai tradotto in occasioni pericolose. Nella ripresa, l’ingresso di Camara e un Bernabè più ispirato hanno permesso al Parma di banchettare nell’area rosanero, trovando prima il gol con Estevez e poi mancando più d’una volta il bersaglio prima di ritrovare precisione nel recupero con Mihaila e Charpentier....".