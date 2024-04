Palermo, GdS: “Dal Parma al Como fino a Cremonese e Pisa. I punti persi in rimonta”

Il Palermo ha subito numerose rimonte nelle ultime due stagioni, sprecando molti punti. Solo in questa stagione, la squadra si è fatta riprendere sei volte. Nel complesso, il club di Viale del Fante ha subito 16 rimonte, sprecando 14 punti in partite in cui era in vantaggio. Ci sono state sei partite in cui la compagine rosanero stava vincendo ma non è riuscito a portare a casa i tre punti. Alcuni esempi sono la partita contro la Ternana, il Parma e il Pisa. Anche nella scorsa stagione, il Palermo ha sprecato 21 punti in dieci partite in cui era in vantaggio. In totale, Pigliacelli e compagni hanno sprecato 35 punti a causa di queste rimonte, influenzando il destino dei due campionati e del tecnico Corini.