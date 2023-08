Palermo, Gds: “Corini, sofferenza e rebus a destra. Mateju o Buttaro con la Reggiana?

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia approfondisce la questione esterni bassi in casa Palermo. Risolta numericamente la questione sul versante di sinistra, con l'arrivo del classe 2002 Kristoffer Lund ed il recupero ormai prossimo di Aurelio, non mancano gli interrogativi per quanto concerne il versante opposto. Su quella fascia, in linea con quanto visto la scorsa stagione sul rettangolo verde, il Palermo denota spesso più di una criticità. A Cagliari, nel match dei trentaduesimi di Coppa Italia all'Unipol Domus Arena contro la compagine sarda, Mateju è andato spesso in sofferenza in fase difensiva, subendo prima le percussioni di Augello in combutta con Azzi, quindi la rapidità di Luvumbo nella seconda parte del match. Idem a Bari dove Diaw prima e Sibilli poi hanno creato, grazie anche agli inserimenti di Maita, più di un grattacapo al jolly difensivo ex Brescia nel primo tempo. Una fascia destra che funziona poco e male anche in fase di spinta, con la squadra che tende a tessere e sviluppare la manovra in ampiezza maggiormente sulla corsia mancina. Nelle prime due uscite ufficiali Insigne è rimasto a lungo avulso dalla manovra, proprio in considerazione del fatto che per attitudini e caratteristiche tecnico-tattiche Mateju non garantisce un contributo particolarmente brillante in sede propulsiva. Maggiore capacità di spinta e più intraprendenza messe in mostra da Alessio Buttaro, che ha impattato bene la porzione di gara concessa da Corini contro il Bari. Gamba, sovrapposizioni, tagli interni ed una freschezza atletica che hanno vivacizzato l'azione rosanero sul binario destro, anche se va ricordato che il Bari difendeva con una doppia inferiorità numerica in seguito alle espulsioni nella ripresa di Maita e Di Cesare. Proprio Buttaro, con un ottimo taglio interno premiato da Gomes ,ha creato le premesse per il gol nel finale annullato a Brunori, dopo il consulto di Maresca al Var, scoccando l'assist per il bomber italobrasiliano in millimetrico offside. In vista della trasferta contro la Reggiana di Nesta del 29 agosto, Corini ha certamente un ballottaggio da risolvere in quel ruolo: l'esperienza e la sagacia tattica di Mateju o l'intraprendenza e la spinta propulsiva del giovane Buttaro? Questo l'interrogativo posto dal noto quotidiano regionale nel pezzo pubblicato sul tema.