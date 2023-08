Palermo, GdS: “AAA Cercasi luce dagli esterni. Corini attende i suoi fantasisti…”

Corini si gode, invece, il talento di Aljosa Vasic, il quale ha colto il palo dopo appena un minuto in quel di Bari e stava per condire con una rete il suo esordio in cadetteria. Proprio l'ex Padova si è dimostrato, in entrambe le gare ufficiali disputate con i rosa, una spina nel fianco per gli avversari sfruttando dei tempi di inserimento da attaccante pur essendo il suo ruolo quello di mezzala. Il reparto più avanzato del Palermo, Brunori compreso così come tutta la formazione, avrà occasione di rifarsi nel match contro la Reggiana in programma il prossimo 29 agosto in Emilia.