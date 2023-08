Palermo, GdS: “Non si perda la calma. Esauditi i desideri di Corini niente più alibi”

Sono passati alcuni giorni dall'esordio in campionato del Palermo al "San Nicola" di Bari, con uno 0-0 che fa masticare amaro la compagine rosanero che ha condotto buona parte di gara in superiorità numerica. L'apertura odierna del Giornale di Sicilia analizza il momento psicologico e mentale della formazione allenata da mister Eugenio Corini.

Il pareggio in undici uomini contro nove, quasi otto viste le condizioni di Jeremy Menez nel lungo extra time, ha alzato un polverone sui social che hanno subito preso di mira il tecnico di Bagnolo Mella. Forti del doppio vantaggio numerico, i rosa erano praticamente obbligati a portare a casa l'intera posta in palio, con l'occasione ghiotta del calcio di rigore fallito da Francesco Di Mariano e del gol annullato allo scadere che non fanno che aumentare la rabbia e l'amarezza della piazza siciliana. Mossa sterile ed improduttiva, sottolinea il quotidiano, quella di attaccare i biancorossi puntando prevalentemente sui cross. In praticamente mezz'ora di doppia superiorità numerica, con la giusta pazienza si sarebbe andata a creare l'ampiezza per mettere gli attaccanti in grado di battere a rete.