Calciomercato Palermo, GdS: “Ecco Lund. Solo due ‘buchi’: Rivas, Verre e Redondo…”

Restano dunque due "buchi" per garantire alternative e competitor ai titolari dello scacchiere tattico del tecnico di Bagnolo Mella. Come riporta il quotidiano, c'è la necessità di una mezzala, dopo la partenza di Jeremie Broh in direzione SudTirol. C'è solamente uno slot libero riservato alla lista "over", dettaglio che la dirigenza rosanero sta monitorando con cura. Il nome di Redondo non soddisferebbe appieno le idee di Corini mentre, restando in Serie B, Pereyra alla Sampdoria potrebbe sbloccare Valerio Verre per un ritorno di quest'ultimo in Sicilia malgrado il tecnico blucerchiato Andrea Pirlo stia puntando sul centrocampista romano autore anche di un assist alla prima giornata di campionato.