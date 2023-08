FOTO, Vasic dopo Bari-Palermo: “C’è rammarico, ma sono fiero di questo esordio in B”

Il Palermo mastica amaro all'esordio in campionato. Un pareggio a reti bianche nonostante la doppia superiorità nella ripresa dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare e non pochi rimpianti al "San Nicola". Il Var ha soffocato la gioia dei rosanero nel finale, annullando per un millimetrico offside il gol messo a segno dal solito Matteo Brunori . Contro il Bari , tuttavia, il Palermo non è mai stato realmente in grado di spaventare con trame organiche e ficcanti la retroguardia pugliese.

Almeno quattro le occasioni nitide per gli uomini di Michele Mignani prima della doppia espulsione, mentre il solo Vasic nel primo tempo stava per rovinare l'esordio di Brenno tra i pali. Ed è stato proprio il nuovo numero 20 rosanero a rompere il silenzio nel day after la sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie B. "Inutile nascondere il rammarico per il risultato, inseguito a lungo e sfuggito per un soffio. Sono però fiero ed orgoglioso di questo esordio in serie B: un ricordo che porterò con me per tutta la vita! Forza Palermo", ha scritto l'ex Padova sul proprio account Instagram. Di seguito, il post in questione: