Palermo, GdS: “La ‘legge del 4’ sorride. Tutti i trionfi con partenze a rilento…”

Nella stagione 2003/2004, il Palermo allenato da Silvio Baldini incappò in tre pareggi consecutivi nelle prime tre giornate di Serie B, conseguite nei match contro Salernitana, Piacenza e Avellino. Un inizio decisamente a rilento che però fece da preludio ad uno dei campionati più memorabili della storia cadetta del club siciliano, con una promozione in scioltezza conquistata dalla formazione allenata in seguito da Francesco Guidolin che mise in luce i talenti, tra gli altri, di Luca Toni, Fabio Grosso e lo stesso Eugenio Corini, oggi alla guida dei rosa. Risalente a poco meno di dieci anni fa, fu gloriosa anche la stagione 2013/2014. Quel Palermo aprì la stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, facendosi raggiungere dal Modena sul risultato di 1-1 dopo l'iniziale vantaggio siglato da Andelkovic. Il primo turno in casa portò alla sconfitta contro l'Empoli in cui l'ex rosa Massimo Maccarone siglò il 2-1 finale in favore degli azzurri, mentre per i rosa andò a segno Abel Hernandez. Anche in questo caso, la Serie B fu vinta in tranquillità e con diverse giornate d'anticipo dalla formazione guidata successivamente da mister Beppe Iachini, che in questo caso fece brillare Paulo Dybala, Franco Vazquez ed Andrea Belotti tra gli altri.