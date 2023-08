Palermo, si torna a Torretta. Si valuta Aurelio per la Reggiana ma attenzione a Lund

Il tecnico di Bagnolo Mella spera di riuscire a recuperare Giuseppe Aurelio, unico laterale basso di sinistra attualmente in rosa, in vista della sfida alla Reggiana di Alessandro Nesta. L'ex Pontedera non ha potuto prepararsi appieno nel ritiro estivo in Trentino-Alto Adige a causa di una sintomatologia al retto femorale destro che lo ha tenuto fermo per praticamente un mese ed ha costretto Corini a schierare Pietro Ceccaroni sull'out mancino anche nelle prime uscite ufficiali contro Cagliari e Bari. Tra questo lunedì ed il prossimo martedì saranno effettuati accertamenti per valutare con maggior precisione le condizioni e le tempistiche di rientro. Intanto, il Palermo si prepara ad abbracciare Kristoffer Lund, duttile jolly difensivo che potrebbe mettere in dubbio la titolarità dello stesso Aurelio, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il difensore danese che arriverà dall'Hacken potrebbe essere già a disposizione non solo per il campionato ma anche per il match amichevole contro la compagine maltese. Avrà tuttavia bisogno di un fisiologico periodo di tempo necessario per immergersi in una nuova realtà come la Serie B italiana.