Palermo, Gds: “Corini ritrova Di Mariano verso lo Spezia, stop Coulibaly. Lund…”

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo di Eugenio Corini al posticipo della decima giornata di Serie B in programma lunedì 23 ottobre contro lo Spezia di Alvini. Liguri autori di una partenza a rilento in campionato, seppur dotati di un organico di altissimo livello ed ottime credenziali in sede di pronostico alla vigilia della stagione, rosanero che viaggiano col vento in poppa sul piano di prestazioni, risultati ottenuti e posizione attuale in classifica. Gara comunque ostica per la formazione di Corini, in relazione al valore assoluto dell'avversario ed alle incognite legate fisiologicamente alla ripresa dopo una sosta del campionato. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulla situazione in casa Palermo, la squadra ha ripreso la preparazione nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre, dopo due giorni di riposo. La settimana precedente rosanero in campo per regolari sedute di allenamento fino a domenica, giornata in cui proprio Coulibaly, al termine della sessione di lavoro, avrebbe accusato un risentimento muscolare. L'ex Salernitana non ha lavorato con i compagni alla ripresa della preparazione ed è al momento alle prese con le cure dei fisioterapisti. Dopo il rientro in gruppo di Valente, Corini può accogliere anche quello di Francesco Di Mariano, che ha buone chances di rientrare nella lista dei convocati per la gara contro lo Spezia. Ancora differenziato per Alessio Buttaro, per il cui rientro bisognerà ancora pazientare un po'. Tornati dagli impegni con le Nazionali Desplanches e Vasic, titolari rispettivamente con Italia e Serbia Under 21, mentre si attende ancora l'arrivo di Lund che ha giocato ben novanta minuti nell'amichevole tra Usa e Ghana con la maglia della Nazionale statunitense. Possibile che l'ex Hacken possa inizialmente partire dalla panchina contro lo Spezia per poi subentrare ad Aurelio nella ripresa nell'ambito della consueta staffetta sul binario mancini divenuto ormai quasi un must nelle partite disputate dal Palermo di Corini in questo primo scorcio di torneo cadetto.