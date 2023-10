Spezia, tegola per Alvini: si ferma Muhl. Il difensore rischia il forfait col Palermo

Una lesione di basso grado per Muhl, difensore tedesco dello Spezia, che però mette in discussione la sua presenza a Palermo.

Lo Spezia sta provando a rialzarsi dopo un avvio di Serie B decisamente al di sotto delle aspettative, con il prossimo impegno, tutt'altro che facile, in programma il prossimo 23 ottobre in casa del Palermo. Tra le fila della formazione ligure, però, si è dovuto fermare Lukas Mühl.

Il difensore tedesco, come riportato da Il Secolo XIX, ha riportato una lesione di basso grado al muscolo pettineo della gamba destra che mette in forte rischio la sua presenza verso il match del prossimo lunedì al "Renzo Barbera" valido per la decima giornata di campionato. Nei prossimi giorni, lo staff medico dello Spezia chiarirà l'entità dell'infortunio ed i relativi tempi di recupero.