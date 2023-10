Scommesse, Fagioli patteggia: accordo raggiunto, ecco la durata della squalifica

In chiusura la questione relativa alla giustizia sportiva per il centrocampista della Juventus: la squalifica partirà da subito.

In chiusura la questione relativa alla giustizia sportiva per Nicolò Fagioli, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Torino in merito ad un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che lo vede indagato. Il centrocampista e gli inquirenti - secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - avrebbero raggiunto l'accordo per il patteggiamento.