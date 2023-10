Serie B, decisioni Giudice Sportivo: stangata per Ekdal, salta Palermo-Spezia

La Lega B, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato le decisioni del Giudice Sportivo al termine della nona giornata del campionato di SerieBKT 2023/2024. Squalifica per tre turni ad Ekdal dello Spezia, che salterà - dunque - la sfida contro il Palermo, in programma lunedì 23 ottobre alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Mentre Lochoshvili (Cremonese), Oukhadda (Modena), Balestrero (Feralpisalò), Bianco (Reggiana) e Kabashi (Reggiana) sono stati fermati per un turno.