Palermo, Coulibaly: “Sento stima nei miei confronti, la piazza merita tanto”

Le dichiarazioni rilasciate da Mamadou Coulibaly, neo centrocampista rosanero, in merito alle prime impressioni da calciatore del Palermo.

"La gente è attaccata alla maglia, sento la stima nei miei confronti". Lo ha detto Mamadou Coulibaly ai microfoni di Tgs. Il neo centrocampista del Palermo tra prime impressioni e ambizioni personali: "Mi sono ambientato bene. Ho trovato tante brave persone, il gruppo mi ha accolto benissimo. Ancora non ho girato molto la città, faccio solo il tragitto da casa al campo - ha affermato l'ex Salernitana - ma so che Palermo è bella. Posso dare di più, la piazza merita tanto. Manca ancora il gol? È bello segnare, spero che arriverà. L’importante è portare tre punti a casa”.

Il numero 80 rosanero è rimasto colpito dal muro di tifosi che hanno accompagnato la squadra nella trasferta di Modena : "È stato bello, uscito dallo spogliatoio ho visto un muro rosanero. Giocare al Barbera? Si è visto nell’ultima partita in casa, i tifosi ci hanno spinto oltre i nostri limiti".

Chiosa di Coulibaly sulla concorrenza con i propri compagni di reparto: "Tutti vogliono giocare titolari ma l’importante è accettare le scelte dell’allenatore. Basta che vinciamo per me non è un problema”.