Palermo, GdS: “Corini a caccia del poker di vittoria, l’ultima volta fu con Baldini”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza la sfida del Palermo contro la Cremonese, sottolineando l'importanza di ottenere la quarta vittoria consecutiva, un obiettivo sfuggito per tre volte in questa stagione. Corini non ha mai ottenuto quattro vittorie consecutive da quando è al Palermo. L'ultima volta che il club di Viale del Fante ha centrato un poker di successi è stato nei play-off di Serie C con Baldini in panchina. In questo campionato, il Cosenza e lo Spezia hanno impedito ai rosanero di conquistare la quarta vittoria di fila. La Cremonese è un avversario ostico, con la seconda miglior difesa del campionato. Stroppa ha reso la squadra solida e difficile da battere in casa. Il Palermo ha l'occasione di dimostrare la sua forza in una trasferta impegnativa. Dopo la Cremonese, il Palermo affronterà avversari sulla carta più abbordabili. È fondamentale mantenere la concentrazione e non commettere cali di tensione. La partita di Cremona è un test importante per le ambizioni della società targata City Group. La squadra ha dimostrato di avere carattere e qualità. Conquistare la quarta vittoria consecutiva darebbe grande slancio al Palermo per la seconda parte della stagione. La formazione di Corini ha le carte in regola per ottenere un risultato positivo allo Zini. La continuità di gioco e di risultati è fondamentale per la crescita della squadra. L'articolo sottolinea l'importanza del tifo per il Palermo. I tifosi rosanero sono sempre stati vicini alla squadra e il loro supporto sarà fondamentale anche a Cremona. Con l'apporto del pubblico, il Palermo può ottenere un risultato storico.