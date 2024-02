Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa con identità e coraggio con la Cremonese”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport delinea la strategia del Palermo per la sfida di sabato contro la Cremonese: rispetto per l'avversario, ma nessuna rivoluzione tattica. Non ci saranno marcature speciali su Vazquez, Falletti o Coda. Il Palermo affronterà la Cremonese con la solita mentalità di squadra propositiva, aggressiva e desiderosa di recitare un ruolo da protagonista. La formazione dovrebbe essere la stessa che ha battuto il Como. L'unica possibile novità è il ritorno di Lund a sinistra, ma il suo rientro in gruppo non è ancora sicuro. Anche Graves ha svolto lavoro a parte. Il Palermo ha ormai una sua identità di gioco e non vuole snaturarsi. La sfida contro la Cremonese sarà un test importante per la solidità del progetto rosanero. L'approccio del Palermo è coraggioso e ambizioso. La fiducia nei propri mezzi è un elemento chiave per il successo. La sfida contro la Cremonese sarà un banco di prova importante per le ambizioni del club di Viale del Fante. La squadra di Corini ha il potenziale per ottenere un risultato positivo contro la banda Stroppa. La continuità di gioco e di risultati è fondamentale per la crescita della squadra. Il futuro del Palermo è nelle sue mani.