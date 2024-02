Cremonese-Palermo, quote bookmakers: Stroppa favorito su Corini, il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i padroni di casa da parte dei bookmakers in vista dello scontro diretto di sabato.

Quattro giorni e sarà Cremonese-Palermo . Archiviata anche la vittoria ottenuta fra le mura amiche contro il Como lo scorso weekend, la squadra di Eugenio Corini va a caccia di conferme e di continuità. Sabato 24 febbraio, alle ore 14:00, allo Stadio "Zini", i rosanero sfideranno Franco Vazquez e compagni in occasione della gara valevole per la ventiseiesima giornata di Serie BKT 2023/2024. Un vero e proprio scontro diretto con la possibilità di volare al secondo posto.

Un successo, quello conquistato sabato pomeriggio al "Renzo Barbera" dopo le due vittorie di fila contro Bari e Feralpisalò , che proietta i rosanero momentaneamente al terzo posto, a -1 proprio dalla squadra di Giovanni Stroppa . Sono quarantacinque i punti messi in cassaforte fin qui dal Palermo , frutto di tredici successi, sei pareggi e sei sconfitte. Quarantacinque le reti messe a segno, ventinove i gol subiti. Occupano il secondo posto in classifica, invece, i grigiorossi a quota quarantasei punti. Uno score frutto di tredici vittorie, sette pareggi e cinque ko, con trentatré gol all'attivo ed appena diciassette reti incassate.

Intanto, l'ultimo precedente risale allo scorso 26 dicembre, con la vittoria conquistata dal Palermo per 3-2 grazie alle reti siglate da Nedelcearu, Di Francesco e Stulac. Per i grigiorossi a segno Ghiglione e Castagnetti. In vista della gara di sabato, i bookmakers concedono i favori del pronostico alla Cremonese. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 1.90 e 1.95. Quota tra il 3.50 e il 3.55 per il pareggio, mentre un eventuale successo del Palermo è quotato da 3.80 e 3.90.