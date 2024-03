Palermo, GdS: “A Lecco missione clean sheet. Manca da cinque mesi in trasferta”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia evidenzia un problema preoccupante per il Palermo : la fragilità difensiva in trasferta. Da cinque mesi la squadra non riesce a tenere la porta inviolata lontano dal Barbera , un fattore che ne limita il potenziale e la rende vulnerabile. La disfatta di Brescia , condizionata dalle scelte di Corini e dall'inferiorità numerica, ha evidenziato questa criticità. A Lecco , contro la squadra con il peggior attacco del campionato, la formazione rosanero ha l'occasione per riscattarsi, ma servirà una prestazione solida sia fisicamente che mentalmente.

La partita contro il Lecco sarà un banco di prova importante per il Palermo. Se la squadra riuscirà a tenere la porta inviolata, sarà un segnale di crescita e di fiducia per il futuro. In caso contrario, la fragilità difensiva potrebbe compromettere le ambizioni di promozione. Il club di Viale del Fante ha la terza miglior difesa del campionato in casa, con solo 9 gol subiti in 14 partite. La squadra ha dimostrato di saper reagire alle sconfitte, come dopo la crisi di novembre. Il sostegno dei tifosi, anche in trasferta, è un fattore che può dare una spinta importante alla squadra. La sfida di Lecco è un'occasione per il Palermo per dimostrare di aver appreso dagli errori e di essere pronto a lottare per la promozione. La solidità difensiva sarà fondamentale per raggiungere questo obiettivo.