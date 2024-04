Palermo, Gazzetta dello Sport: “Esonero Corini meditato, no di Grosso e ok Mignani”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport ripercorre le ultime frenetiche ore culminate nel cambio di guida tecnica in casa Palermo. Decisione di fatto maturata dopo il pesante ko di Pisa ma meditata a lungo dal City Football Group non avvezzo, per filosofia e modus operandi, a ribaltoni della gestione tecnica in corso d'opera. Non è stata certamente la sconfitta contro la formazione di Aquilani, per quanto cocente e rocambolesca, la causa scatenante del provvedimento, ma le prestazioni ed i risultati della squadra nell'ultimo periodo non in linea con aspettative ed obiettivi prefissati. La rosea rivista le fasi del frenetico casting, dal no di Fabio Grosso, ai contatti con Gianpaolo e Semplici nella giornata di Martedì, fino alla trattativa con Michele Mignani, sbloccatasi ieri ad ora di pranzo con tanto di fumata bianca. Contratto fino a giugno con una serie di bonus ed opzione di rinnovo in caso di promozione in A per il tecnico nato a Genova, che proverà a rifarsi dopo che nella scorsa stagione vide sfumare il sogno promozione proprio negli ultimi istanti di recupero nella doppia finale playoff contro il Cagliari di Ranieri. Marchio di fabbrica sotto il profilo tattico è il 4-3-1-2 ma Mignani adotta talvolta anche il 4-3-3, modulo con cui il Palermo ha giocato per buona parte della stagione in corso.