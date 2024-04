Palermo, ecco Mignani: gavetta in D e C, 4-3-1-2 pragmatico e sogno A con il Bari

Fatti e poche parole, lavoro, rapporti e semplicità. Concretezza e pragmatismo. Pochi aggettivi ma buoni per raccontare il tecnico dentro l'uomo Michele Mignani, scelto dal Palermo per risollevare una squadra costruita per vincere, scivolata al sesto posto (dopo 4 ko in 5 gare) e distante nove lunghezze dall'obiettivo promozione diretta.