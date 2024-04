Perinetti-Mediagol: “Tutto su Mignani, vi spiego suo calcio. Ecco cosa può dare”

"Credevo che il Palermo con la statura societaria, la qualità dell’organico allestito e gli investimenti importanti sul mercato riuscisse a fare certamente meglio in questo campionato. Non sempre tutto si dipana per il verso giusto, i risultati recenti e le prestazioni della squadra hanno indotto proprietà e management del CFG a ritenere che l’esonero di Corini fosse l’unica soluzione rimasta per invertire il trend della squadra in questo finale di stagione". Lo ha detto Giorgio Perinetti, intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it. Dopo l'ennesimo fragoroso tonfo del Palermo all'Arena Garibaldi di Pisa, il club targato City Football Group ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Eugenio Corini, individuando in Michele Mignani il profilo ideale per la successione, in vista del rush finale. In qualità di dirigente del Siena, nella stagione 2010-11, l'ex direttore sportivo del Palermo ha tenuto a battesimo proprio i primi passi da tecnico dello stesso Mignani, ex calciatore-simbolo della compagine bianconera, che iniziò il suo percorso da allenatore guidando prima gli Allievi Nazionali, poi la formazione Primavera.