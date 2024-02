Palermo, Gazzetta dello Sport: “Di Mariano e la rinascita entusiasmante”

La Gazzetta dello Sport odierna titola: "Palermo, Di Mariano: una rinascita entusiasmante". L'edizione odierna sottolinea come l'attaccante palermitano stia finalmente tornando ai suoi livelli dopo un calvario di mesi. Di Mariano ha passato un periodo difficile, con un infortunio al menisco che lo ha costretto a uno stop forzato. La rieducazione non è stata ottimale e il giocatore non ha potuto dare il suo contributo alla squadra. Tuttavia, Di Mariano ha cominciato a rivedere la luce a fine anno, con prestazioni in crescita ma ancora condizionate dalla sua condizione fisica. Nel girone di ritorno, invece, Di Mariano è tornato in gran forma. La sua corsa è di nuovo esplosiva e i suoi strappi possono essere micidiali per le difese avversarie. Di Mariano punta a una maglia da titolare, che Corini gli aveva già dato a Catanzaro e potrebbe ridargli sabato a Piacenza. Contro la FeralpiSalò, una squadra che si difende con ordine e riparte in contropiede, l'utilità di Di Mariano potrebbe essere preziosa. Il giocatore palermitano sa coprire tutta la fascia, assicurando sia la fase difensiva che quella offensiva. La partita di Piacenza è importante, perché in caso di vittoria il Palermo si presenterebbe al meglio ai due big match consecutivi contro Como e Cremonese. L'esplosività di Di Mariano potrebbe essere determinante. Ora che sta meglio, il giocatore può essere considerato una sorta di nuovo acquisto, al pari di Ranocchia, Diakitè e Traorè. Di Mariano la scorsa stagione esplose a marzo con tre gol consecutivi, prima di infortunarsi. Non è detto che quest'anno non possa anticipare i tempi e regalarci una seconda parte di stagione entusiasmante.